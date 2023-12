Deutschland taktet mittelmäßig – ÖPNV-Studie

In Genf warten Tramfahrer im besten Fall nur drei Minuten an der Haltestelle. In Deutschland dauert es mehr als doppelt so lange.

SP-X/Berlin. Das deutsche ÖPNV-Angebot ist im Vergleich mit dem der Nachbarländer nur Mittelmaß. Besonders in der Schweiz und in Luxemburg ist die Bevölkerung besser an Bus und Bahn angebunden, wie ein Städte-Vergleich der Denkfabrik Agora Verkehrswende ergibt, der außerdem noch Daten aus Dänemark, Belgien, Holland und Österreich berücksichtigt.

Am besten ist der ÖPNV demnach in Genf, Basel, Brüssel und Luxemburg ausgebaut. Alle vier Städte verzeichnen an einem Wochentag tagsüber mehr als 3.700 Abfahrten pro besiedeltem Quadratkilometer. Das entspricht im Schnitt einem Drei-Minuten-Takt pro Haltestelle. Ebenfalls in der Spitzengruppe finden sich weitere schweizerische Städte sowie Wien und Kopenhagen.

In Deutschland bietet Heidelberg das beste Angebot. 1.882 Fahrten pro Tag und Quadratkilometer reichen allerdings nur für Gesamtrang 17. Kurz dahinter folgen München, Stuttgart, Berlin und Bonn mit jeweils rund 1.600 Fahrten, was einer Abfahrt alle sieben Minuten entspricht. Mit Düsseldorf (1.472 Fahrten) und Dresden (1.413 Fahrten) landen aber auch zwei deutsche Städte auf den beiden vorletzten Plätzen. Noch schlechter ist die Situation nur im österreichischen Klagenfurt mit 1.371 Fahrten.

Neben 29 Städten und sechs Metropolregionen untersucht die Studie auch die Situation auf dem Land. Unter diesen Regionen weisen in Deutschland weite Teile Baden-Württembergs sowie Nordhessen ein sehr gutes ÖPNV-Angebot auf. Allgemein ist die Abdeckung abseits der Zentren aber gering: In weiten Teilen fährt tagsüber nicht einmal alle zwei Stunden ein Bus. Dass es anders geht, zeigt die Schweiz, wo es sogar auf dem Land eine Taktung von 15 oder 30 Minuten gibt.

Holger Holzer/SP-X