Deutschland ist erst 2025 dran – Lancia-Comeback

Der Lancia Ypsilon kommt erst 2025 offiziell nach Deutschland Foto: Lancia

SP-X/Köln. Das Lancia-Comeback erreicht Deutschland erst mit Verspätung. Während die neue Generation des Kleinwagens Ypsilon in seiner Heimat und anderen europäischen Ländern noch dieses Jahr die Renaissance der Marke einläuten soll, beginnt der Verkauf hierzulande erst 2025. Hintergrund dürfte die Einführung einer neuen Vertriebs-Struktur bei allen Marken des Stellantis-Konzerns sein, zu dem auch Lancia gehört.

In Deutschland wird im kommenden Jahr das sogenannte Agenturmodell eingeführt, bei dem die Vertragshändler nicht mehr als eigenständige Kaufleute auftreten, sondern Neuwagen auf Kommission verkaufen. Stellantis will diesen Schritt umsetzen, bevor die neuen Lancia-Händler ans Netz gehen. Zum Start soll es 25 Standorte geben. Wer schon im laufenden Jahr einen Ypsilon will, kann im Ausland kaufen. Stellantis würde die Fahrzeuge auf Wunsch auch vermitteln.

Die Traditionsmarke Lancia war zuletzt zum reinen Regionalanbieter auf dem italienischen Markt geworden, wo sich der bereits stark gealterte Kleinwagen Ypsilon noch recht gut verkaufte. Im Frühjahr kommt nun die neue Generation des Modells auf den Markt, die dank das Umzugs von ihrer alten Fiat-Plattform auf die unter anderem vom Opel Corsa bekannte Stellantis-Architektur auch mit E-Motor zu haben sein wird.

Holger Holzer/SP-X