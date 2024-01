Deutschland am Ende der Spitzengruppe – E-Mobilität im weltweiten Vergleich

Bei E-Mobilität liegt Norwegen weltweit an der Spitze Foto: Amperfied

SP-X/Düsseldorf. Norwegen ist der weltweit am weitesten entwickelten E-Automarkt. Bei Fahrzeugverbreitung, Infrastruktur und Gesamtbetriebskosten liegt das nordeuropäische Land im nun veröffentlichten „Mobility Guide 2023“ von Leaseplan und ALD Automotive mit 81 Index-Punkten vor Österreich und den Niederlanden an der Spitze. Insgesamt sortieren die Experten elf Staaten in die Gruppe der entwickelten E-Automärkte ein, Deutschland liegt dabei auf Platz neun zwischen Luxemburg und Dänemark. Positiv bewertet werden vor allem die steuerliche Förderung und das Modellangebot, Punktabzug gab es für den CO2-intensiven Strommix.

Neben den elf führenden E-Mobilitätsländern sortiert die Studie weitere Staaten in die Kategorien „im Umbruch“ und „Schwellenländer“ ein. In ersterer finden sich neun Staaten, darunter Spanien, Italien und Japan. Die letzte Gruppe ist mit 26 Staaten die größte, sie enthält unter anderem die Türkei, Polen und die USA. China wird in der Studie nicht berücksichtigt.

Holger Holzer/SP-X