Deutsche nutzen geliehenes Kapital für Autokauf – Grafik: Finanzierungsanteil privater PKW

SP-X/Köln. Der Anteil der privat finanzierten Pkw hat in Deutschland vergangenes Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Wie eine Statista-Grafik auf Basis von Umfragedaten des Bankenfachverbands zeigt, wurde 2023 annähernd jeder zweite Neuwagen per Kredit bezahlt oder geleast (49%). Auch beim Gebrauchtwagenkauf ist der Finanzierungsanteil im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozentpunkte auf 34 Prozent gestiegen. Allerdings war dieser Wert auch bereits in den Jahren 2016 und 2017 erreicht worden.

Damit waren 2023 rund 40 Prozent aller Neuwagen oder gehandelten Gebrauchtwagen entweder geleast oder finanziert, was ebenfalls ein historischer Höchststand ist.

