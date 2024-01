Deutsche Hersteller bauen Marktanteil aus – Herkunftsländer von Neuwagen

Mercedes macht den EQE zum SUV Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Flensburg. Die deutschen Autohersteller haben ihren Marktanteil in der Heimat 2023 leicht gesteigert. Insgesamt 57,7 Prozent aller Neuwagen, rund 1,64 Millionen Einheiten, stammten laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) von einem deutschen Hersteller. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 0,5 Prozentpunkten. Stärkste Importnation war Japan mit 212.108 Fahrzeugen und einem Marktanteil von 7,5 Prozent. Südkorea folgte mit 6,4 Prozent und 183.206 Einheiten auf Rang drei. Den stärksten Zuwachs bei den Neuzulassungen verbuchte China: Nach einem Plus von knapp 48 Prozent auf 33.699 Fahrzeuge landete das asiatische Land im Marktanteil-Ranking mit 1,2 Prozent auf Rang elf zwischen Schweden und Großbritannien.

Holger Holzer/SP-X