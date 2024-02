Deutsche Achtungserfolge – E-Auto-Bestseller

SP-X/London. Tesla dominiert die E-Auto-Bestsellerliste in den drei weltweit wichtigsten Märkten. Aber auch deutsche Modelle konnten sich 2023 Plätze unter den Top Ten erobern, wie aus der Studie „Electric Vehicle Sales Review“ der Beratungsagentur Strategy& hervorgeht.

Klarer Sieger in den USA, China und den vier größten EU-Märkten ist das Tesla Model Y. In Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien liegt der Crossover mit zusammen knapp 98.000 Neuzulassungen von seinem Limousinen-Ableger Model 3 sowie dem Kleinstwagen Fiat 500e. In den USA, wo das Model Y knapp 395.000 Abnehmer fand, landen auf den folgenden Plätzen Model 3 und Chevrolet Bolt. Wichtigster Model-Y-Markt war China mit 456.000 Neuzulassungen. Mit BYD Yuan Plus und BYD Dolphin folgen zwei heimische Produkte.

Während in China die meisten anderen Top-Ten-Plätze von chinesischen Modellen belegt sind, können in den USA und Europa auch deutsche Fabrikate punkten. So landet der VW ID.4/ID.5 in beiden Fällen auf Rang 5. In Europa reichte es zudem beim ID.3 für einen achten Rang, in den USA für einen zehnten Platz beim BMW i4.

Holger Holzer/SP-X