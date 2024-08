Der Sportwagen, der auch alleine fährt – Cadillac Opulent Velocity Konzept

Cadillac dürfte auch in der elektrischen Zukunft Sportmodelle seiner V-Serie anbieten. Die werden sogar selbst fahren, wie das jetzt enthüllte Opulent Velocity Konzept andeutet.

So könnte die sportliche Zukunft von Cadillac aussehen: Opulent Velocity Concept

So könnte die sportliche Zukunft von Cadillac aussehen: Opulent Velocity Concept Foto: Cadillac

SP-X/Detroit. Während Cadillac im Juli mit dem Sollei ein durchaus seriennahes Konzept zeigte, lässt die US-Traditionsmarke mit dem jetzt enthüllten Opulent Velocity den Blick in eine etwas fernere automobile Zukunft schweifen. Das lange, flache Coupé, von seinen Konstrukteuren als Hypercar deklariert, wird durch Flügeltüren sowie filigrane und zugleich großflächige Leuchteinheiten an Front und Heck in Szene gesetzt. Der aufgeräumte Innenraum bietet eine schillernde Ambientebeleuchtung, große Displayflächen und auf Wunsch ein Lenkrad. Cadillac verspricht für das Konzept automatisiertes Fahren auf Level 4. Ist der digitale Chauffeur aktiv, bleibt das rechteckige Lenkrad verborgen. Wird der Velocity-Modus aktiviert, kann der Fahrer das ausfahrbare Steuer übernehmen und die sonst verborgenen Pedale für Gas und Bremse nutzen.

So könnte die sportliche Zukunft von Cadillac aussehen: Opulent Velocity Concept Foto: Cadillac

Über den Antrieb des Opulent Velocity schweigt sich Cadillac aus. Der 2+2-Sitzer soll aber einen Ausblick auf ein elektrisch angetriebenes Modell der V-Serie geben. Die V-Serie führte Cadillac vor rund 20 Jahren als Label für Performance-Modelle ein, die mit Sportwagen von BMW M oder Mercedes-AMG konkurrieren.

Das Rücklicht verteilt sich sehr großflächig über das Heck Foto: Cadillac

Mario Hommen/SP-X