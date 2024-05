Der Riese legt den Schalter um – Cadillac Optiq

Für viele Jahre war für die Amerikaner das Thema Elektroauto nur mit den Namen Tesla verbunden. Jetzt tut sich was in Detroit, sogar die Nobelmarke Cadillac legt den Schalter um. Den Anfang machte bereits das Fünf-Meter-Schiffer Lyriq. Jetzt folgt das etwas kleinere Modell Optiq.

SP-X/Paris. Die Namen der SUV-Modelle von Skoda enden alle auf „q“. Eine gute Idee, scheint sich Cadillac gedacht zu haben und nutzt das Ypsilon als finales Erkennungsmarkmal für seine Elektro-Autos. Bespiele sind die Luxus-Limousine Celestiq, die gegen Rolls Royce antritt, mehr als 300.000 Euro kostet und nur in limitierter Stückzahl gebaut werden soll. Ernsthafter ist der fünf Meter lange Lyriq, ein edles SUV der Oberklasse mit Allradantrieb, je einem E-Motor pro Achse. Zusammen kommen sie auf 388 kW/528 PS, 530 km Reichweite, der große Innenraum dank 3,09 Meter Radstand. Rund 84.000 Euro kostet der Ami in Deutschland.

Cadillac bringt den Optiq nach Deutschland Foto: Cadillac

Aber Cadillac denkt weiter. Wohlwissend, dass es in Europa enger zugeht als im Heimatland der unbegrenzten Möglichkeiten, kommt jetzt ein kompakteres Modell. Im Store an der berühmten Pariser Oper fielen die Hüllen für den kleineren Bruder des Lyriq. Er heißt Optiq, ist mit 4,82 Metern immer noch recht lang, aber deutlich kürzer als sein Schwestermodell, das in den USA als Mittelklasse geführt wird. Das Design orientiert sich deutlich am größeren Lyriq, beide tragen senkrechte Leuchteinheiten an den Seiten der Frontpartie, erinnern somit an den „Säbelzahntiger-Look“ mancher Peugeot-Modelle.

Zurückhaltend ist Cadillac noch mit Informationen über Leistungs- und Verbrauchsdaten Foto: Cadillac

Der Kühlergrill ist im Gegensatz zu dem gewaltigen Format der Front des Lyriq eher dezent ausgefallen, schwebt über einem sechseckigen Lufteinlass. Deutlich europäischer das Heck, dessen Hauptmerkmale die langen Bremsleuchten an den Seiten der Rückscheibe und die wiederum senkrechten Schlussleuchten sind, die die Heckklappe einrahmen. Ein Scheibenwischer fehlt, für klare Rücksicht soll der spezieller Dachspoiler sorgen, der den Fahrwind zum Freipusten der Rückscheibe nutzt. In Summe wird das gefällige Auftreten die Käufer auf dieser Seite des Atlantik sicher ansprechen.

Bedient wird der schmale Klotz per Touchscreen, aber mit auch darunter angebrachten klassischen Tasten. Foto: Cadillac

Ähnliches gilt für den Innenraum, der wie beim großen Bruder von einem leicht zum Fahrer hin gebogenen 33-Zoll-Bildschirm beherrscht wird. Der liefert all die Informationen, die im täglichen Leben gebraucht werden. Bedient wird der schmale Klotz per Touchscreen, aber mit auch darunter angebrachten klassischen Tasten. Das ist nun mal die neue Zeit, die nun auch die stets als konservativ eingestufte Cadillac-Gemeinde erreichen soll. Zum Dazulernen dient auch die enge Verbindung mit der bekannten Google-Technik. Wie zu Hause erfüllt sie diverse Aufgaben, beantwortet Fragen und berechnet selbsttätig die Ladepausen, wenn im Navi ein Ziel gewählt ist. Das alles ist eine Mitgift des Top-Modells Lyriq.

Die Reichweite soll oberhalb von 500 Kilometern liegen Foto: Cadillac

Zurückhaltend ist Cadillac noch mit Informationen über Leistungs- und Verbrauchsdaten. Fest steht, dass der 85-kWh-Akku für eine Reichweite von über 500 Kilometer gut sein soll. Allerdings wurde dieser Wert vom US-Modell umgerechnet. Für die Leistung der beiden E-Motoren liefern die Amerikaner derzeit ebenfalls nur eine Schätzung, die bei 220 kW/300 PS liegt und eine Durchzugskraft von knapp 480 Newtonmetern auf die beiden Achsen verteilt. Der hintere Motor trägt lediglich 68 kW bei, der vordere zieht dagegen mit 143 kW.

Ebenfalls derzeit noch rätselhaft ist das Ladetempo, mit dem sich der Qptiq an der Ladesäule bedienen kann. Das US-Modell soll am Gleichstrom-Schnelllader mit 150 kW in zehn Minuten weitere gut 112 Kilometer auf das Batteriekonto packen. Gezapft werden kann aber auch Wechselstrom an der heimischen Wallbox (bis zu 22 kW), wenn der Optiq über Nacht wieder fit für die nächste Langstrecke gemacht wird.

Beeindruckend liest sich das das pralle Paket an lieferbaren elektronischen Helferlein, der Caddy steht seinen europäischen Rivalen in nichts mehr nach. Viele Kameras, Radaraugen und Sensoren fahren mit. Neben den Klassikern wie Abstandsradar, Spurhaltesystem oder Notbremsautomatik findet sich auch ein Spurwechselautomat für die Autobahn auf der Ausstellungsliste. Er erledigt ein Überholmanöver entweder automatisch oder auf Knopfdruck. Auch das automatische Ein- und Ausparken ist bei der Länge des Qptiq hilfreich. Die Wirkung der Rekuperation kann je nach persönlicher Laune verändert werden. Die heftigste Verzögerungsstufe, bei der besonders viel Bremsenergie in Strom umgewandelt und in die Batterie zurückgeladen wird, erlaubt auch Ein-Pedal-Fahren. Alles wie gehabt bei den aktuellen E-Modellen weltweit. Und jetzt eben auch im Skeptiker-Land USA.

Da sich Cadillac zurecht zu den Luxusmarken zählt, dient die Gestaltung des Innenraums als Gradmesser für Sorgfalt und Feingefühl der Designer. Edle Materialien, sichtbar und fühlbar gute Verarbeitung und ein gläsernes Dach, das bis über die Köpfe der Rücksitzpassagiere reicht. Da es nicht geöffnet werden kann, wenn der Stern zu heftig heizt, hilft eine elektrische Jalousie.

Das Erfreuliche: Die Aufpreisliste ist leerer als anderswo, alles ist serienmäßig. Womit sich die Frage nach dem noch unbekannten Preis stellt. Der größere Lyriq mit vergleichbarer Ausstattung kostet etwas mehr als 84.000 Euro. Der „Kleine“ ist in den USA für 54.000 Dollar zu haben, wenn er denn im Spätherbst in Produktion und Verkauf geht. Rechnet man den üblichen Aufschlag dazu, wird sich der Optiq wohl bei rund 70.000 Euro einpendeln. Damit hält Cadillacs Einstiegsmodell ins elektrische Fahren Abstand zum großen Bruder, ist gleichzeitig auf Augenhöhe mit europäischen Rivalen. Über seinen Erfolg wird wie inzwischen überall, wohl eher die Höhe der Leasing-Rate entscheiden.

Cadillac Optiq – vorläufige technische Daten:

Elektrisches SUV der oberen Mittelklasse mit fünf Türen und fünf Sitzen; Länge: 4.82 m, Breite: 1,91 m (mit Außenspiegeln 2,13 m), Höhe: 1,64 Meter. Radstand: 2,91 m, Kofferraum-Volumen: 444-1603 Liter

Zwei Elektromotoren mit zusammen 220 kW/300 PS, maximales Drehmoment: 480 Nm, Batterie: Lithium-Ionen in 10 Modulen mit 85 kWh. Eingang-Automatik, Allradantrieb, Reichweite (geschätzt): rund 500 km, 0 – 100 km/h k.A. sec. Vmax: 180 km/h, Der Verbrauch (WLTP): liegt noch nicht vor, Emission: 0 g/km, CO2-Klasse A.

Preis: steht noch nicht fest

Peter Maahn/SP-X