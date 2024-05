Der neue 6 fährt elektrisch – Mazda EZ-6

Von Mario Hommen, SP-X

i Auf der Auto China 2024 in Peking feierte der Mazda EZ-6 seine Premiere Foto: SP-X/Mario Hommen

Mazdas klassische Limousine 6 ist mittlerweile in die Jahre gekommen und ein Generationswechsel mehr als überfällig. In China deutet sich der nun an.