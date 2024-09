Der mit dem Wind tanzt – Audi A6 e-tron

Anzeige

SP-X/Ingolstadt. Der neue, Anfang nächsten Jahres erhältliche Audi A6 e-tron kommt in der Sportback-Version auf einen cw-Wert von 0,21 und ist damit nach Hersteller-Angaben der aerodynamisch beste Audi aller Zeiten. Für die Kombi-Variante Avant geben die Ingolstädter einen cw-Wert von 0,24 an. Erreicht wurden die guten Strömungswiderstandskoeffizienten unter anderem durch einen steuerbaren Kühllufteinlass unter dem Singleframe, einem weitgehend geschlossenen Unterboden, einem optimierten Heckdiffusor sowie Aerooptimierungen an den Rädern. Ein guter cw-Wert verbessert die Effizienz und erhöht die Reichweite. So sorgt der steuerbarer Kühllufteinlass für ein Plus von 12 Kilometern.

Foto: Audi

Der Audi A6 e-tron ist das zweite Modell der Marke, das auf die neue Premium Platform Electric (PPE) basiert und 800-Volt-Technik, hohe Ladeströme, große Akkus und Reichweiten bis zu 750 Kilometer bietet.

