Der Freitag hat es in sich – Grafik: Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Von Elfriede Munsch, SP-X

i Im vergangenen Jahr ereigneten sich freitags rund doppelt so viele Pkw-Verkehrsunfälle mit Personenschäden wie sonntags Foto: Statista

In Deutschland kracht es häufig auf deutschen Straßen. An manchen Wochentagen mehr als an anderen.