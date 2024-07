Der erste Liner auf Sprinter-Basis – Die fünfte Generation des Niesmann Arto wird smart

Anzeige

SP-X/Polch. Der Reisemobil-Hersteller Niesmann+Bischoff stellt in puncto Oberklasse und Luxus die Speerspitze innerhalb der Erwin-Hymer-Gruppe dar. Die Modellpalette aus drei Liner-Baureihen ist leicht überschaubar, echte Neuheiten sind keine alltägliche Angelegenheit. Wenn das Unternehmen aus Polch nun zum Düsseldorfer Caravan-Salon (30. August bis 8. September) aber die neue Generation des Arto an den Start schickt, setzt sie tatsächlich neue Maßstäbe: Der zwischen iSmove und Flair positionierte Niesmann Arto ist zu Preisen ab rund 140.000 Euro der erste vollintegrierte Liner auf Basis eines Mercedes Sprinter – und zugleich ein rollendes Smart Home.

Der zwischen iSmove und Flair positionierte Niesmann Arto ist zu Preisen ab rund 140.000 Euro der erste vollintegrierte Liner auf Basis eines Mercedes Sprinter Foto: Niesmann+Bischoff

Der Arto, der als erfolgreichstes Modell der Niesmänner gilt und in nunmehr fünfter Generation seinen zehn Jahre lang gebauten Vorgänger ablöst, steht in zwei Versionen zur Verfügung: Zum einen als Arto 78 mit 7,82 Metern Länge als 4,5 Tonner und als Arto 88 mit 9,06 Meter Länge und hinterer Doppelachse mit einem zulässigen Gesamtgewicht von dann 5,5 Tonnen. Doch was sind die Vorzüge des Liners?

Der Arto, der als erfolgreichstes Modell der Niesmänner gilt und in nunmehr fünfter Generation seinen zehn Jahre lang gebauten Vorgänger ablöst, steht in zwei Versionen zur Verfügung Foto: Niesmann+Bischoff

Da ist einmal das beeindruckende Stauvolumen von 4.532 Litern. Ein Großteil davon geht auf das Konto des Doppelbodens, der aufgrund flacherer Profile beim neuen Alko-Rahmen um acht Zentimeter auf eine Höhe von 37 Zentimeter angewachsen ist. Zugänglich sind die dortigen Stauräume über hochgezogene Busklappen, die einheitlich in der Seitenschürze integriert sind und sich sogar in die Zentralverriegelung einbinden lassen. Über stabile Auszüge lässt sich alles zudem komfortabel und einfach beladen.

Im Innenraum punktet der Arto mit einem offenen Raumgefühl und einer durchgängigen Blickachse Foto: Niesmann+Bischoff

Mit 300 Litern Frischwasser und 200 Litern Abwasser verfügt der Arto auch über die größten Tanks seiner Klasse. Anstelle der Cassetten-Toilette kann optional ein Schwarzwasser-Festtank mit einer Kapazität von 170 Litern geordert werden. Ebenso lässt sich anstelle der üblichen Gasflaschen ein fester 50-Liter-Gastank einbauen. Für maximale Autarkie soll die serienmäßige 150-Ah-Lithium-Aufbaubatterie sorgen, die auf Wunsch auf bis zu 450 Ah erweitert werden kann. Hinzu kommen bis zu 660 Watt Solarmodule samt Wechselrichter.

Der Kleiderschrank ist riesig Foto: Niesmann+Bischoff

Im Innenraum punktet der Arto mit einem offenen Raumgefühl und einer durchgängigen Blickachse, wozu die Face-to-Face-Sitzgruppe nicht unerheblich beiträgt. Die Sitzbank auf der Fahrerseite lässt sich dabei durch eine 90-Grad-Drehung mit wenigen Handgriffen in zwei Gurt gesicherte Plätze verwandeln. Ein System, das Niesmann+Bischoff schon beim kleineren iSmove patentieren ließ.

Die schicke Küche mit hybriden Gas-/Elektrokochfeldern lässt sich ganz individuell anpassen Foto: Niesmann+Bischoff

Für ein wohnliches Ambiente sorgt die Wandverkleidung aus grauem Filz, wie man sie ebenfalls bereits aus dem iSmove kennt. Die schicke Küche mit hybriden Gas-/Elektrokochfeldern lässt sich ganz individuell anpassen. Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler – alles ist hier möglich. Ein weiteres Highlight ist die erstmals verwendete Smart Caravaning Unit, mit der Arto-Kunden über eine neu entwickelte App die Bordelektronik von nah und fern überwachen und steuern können.

Für ein wohnliches Ambiente sorgt die Wandverkleidung aus grauem Filz, wie man sie ebenfalls bereits aus dem iSmove kennt Foto: Niesmann+Bischoff

Im hinteren Schlafzimmer über der riesigen Heckgarage befinden sich komfortable Einzelbetten. Der Längenzuwachs von über einem Meter bei dem größeren Arto-Modell 88 kommt im Innenraum vor allem einer größeren Küche, einem noch großzügigeren Raumbad und einem voluminösen Kleiderschrank zugute, der jedem Wohnzimmer-Schrank zur Ehre gereichen würde.

Im hinteren Schlafzimmer über der riesigen Heckgarage befinden sich komfortable Einzelbetten Foto: Niesmann+Bischoff

Serienmäßig ist in beiden Arto-Varianten der 110 kW/150 PS starke 2,0-Liter-Diesel des Mercedes Sprinters 415 CDI an Bord. Gegen Aufpreis wird aber auch die 125 kW/170 PS leistende Ausbaustufe des Vierzylinders angeboten. Mit dem Stuttgarter Transporter als Basis hält natürlich das Multimediasystem MBUX Einzug, das noch immer über eine besten Sprachsteuerungen verfügt. Die Grundpreise von 139.000 Euro für den Arto 78 und von 160.000 Euro für das 88er-Modell sind dabei nicht mehr als Orientierungspunkte. Bei der langen Liste von nützlichen bis luxuriösen Extras steht besonders beim Arto 88 ganz schnell eine „2“ beim Preis voran.

Zugänglich sind die Stauräume im Doppelboden über hochgezogene Busklappen, die einheitlich in der Seitenschürze integriert sind und sich sogar in die Zentralverriegelung einbinden lassen Foto: Niesmann+Bischoff

Michael Lennartz/SP-X