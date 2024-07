„Der Defender Octa ist die perfekte Mischung“ – Drei Fragen an Mark Cameron, Geschäftsführer Defender

Anzeige

SP-X/Düsseldorf. Der Geländewagen Defender will nicht nur im Gelände an die Spitze. Die neue Hochleistungsvariante Octa soll nun auch auf Straße und Rennstrecke Modellen wie der Mercedes-AMG G-Klasse und Ford F-150 Raptor Konkurrenz machen. Wie genau das gelingen soll, erläutert Defender-Markenchef Mark Cameron.

Mark Cameron, Geschäftsführer Defender Foto: Land Rover

Was für ein Auto will der Defender Octa sein? Ein Spielzeug für die Rennstrecke, ein Abenteurer im Gelände oder ein Alltagsfahrzeug?

Der Defender Octa ist die perfekte Mischung. Er ist das robusteste, leistungsstärkste und luxuriöseste Modell unserer 4x4-Familie. Angetrieben von einem 4,4-Liter-Twin-Turbo-Mildhybrid-V8-Motor mit 635 PS beschleunigt er in 4,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h – das ist absolute Spitzenleistung. Gleichzeitig ist der Octa ein echter Defender mit klassenbesten Geländeeigenschaften. Neu gestaltete Stoßfänger sorgen für bessere Böschungswinkel, und der robuste Unterbodenschutz gibt dem Fahrer Vertrauen in unwegsamem Gelände. Ein spezieller Modus ermöglicht volle Geländetauglichkeit, passt das Antiblockiersystem an und bietet eine Launch-Control-Funktion. Natürlich hat nicht jeder Kunde die Möglichkeit, regelmäßig mit hoher Geschwindigkeit oder im Gelände zu fahren, aber im Alltag genießt er den Komfort, die luxuriöse Ausstattung und die Souveränität seines Fahrzeugs.

Hoher Schwerpunkt, hohes Gewicht, hoher Windwiderstand – der Octa ist in dieser Hinsicht kein Sportwagen. Wie kann man ihm die richtige Fahrdynamik abtrotzen?

Sie haben Recht, der Defender ist vor allem als 4x4-Ikone bekannt. Mit dem Octa präsentieren wir nun die dynamischste Variante, die je entwickelt wurde. Basis für ihre Leistungsfähigkeit ist das 6D-Dynamics-Fahrwerk. Diese aus dem Motorsport stammende Technologie verleiht dem Octa eine unglaubliche Bandbreite an Fähigkeiten. Sie ersetzt herkömmliche Stoßdämpfer und Stabilisatoren durch ein Netzwerk von miteinander verbundenen semiaktiven Dämpfern. Die Technik ist raffiniert und komplex, die Wirkung einfach. Auf der Straße hält sie den Defender unter allen Bedingungen ruhig und stabil und kann Nicken, Wanken und Seitenneigung praktisch eliminieren.

Wird das Diamant-Logo in Zukunft auch auf anderen Fahrzeugen zu sehen sein? Ist zum Beispiel ein zusätzlicher Elektro-Octa denkbar? Oder ein Defender 90 Octa?

Sie werden verstehen, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehen kann, wenn es um neue Modelle geht, aber JLR arbeitet kontinuierlich daran, die nächste Generation elektrifizierter Modelle zu entwerfen, zu entwickeln und zu produzieren. Wir können Ihnen außerdem versichern, dass jede der JLR-Marken ihre eigene Namensstrategie für ihre Flaggschiffmodelle, einschließlich der Hochleistungsfahrzeuge, verfolgen wird. Sie können also gespannt sein, was die Zukunft für den Defender bereithält.

Holger Holzer/SP-X