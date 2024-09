Der Computer fährt jetzt 95 – Mercedes Drive Pilot

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Mercedes stärkt die Kompetenzen seines Assistenten für das hochautomatisierte Fahren auf der Autobahn. Der sogenannte Drive Pilot arbeitet nach einem Update Ende des Jahres bis zu einer Geschwindigkeit von 95 km/h; bislang war die Level-3-Technik nur für den Betrieb in zähfließendem Verkehr zugelassen. Die Aktualisierung steht demnächst für bereits aufgelieferte Modelle der EQS- und S-Klasse zur Verfügung und kommt auch Neufahrzeugen zugute. Zu einem späteren Zeitpunkt will Mercedes die Tempo-Grenze auf 130 km/h anheben. Dazu sind allerdings auch Änderungen an der Hardware nötig.

Mercedes fährt hochautomatisiert bis Tempo 95 Foto: Mercedes-Benz

In Deutschland hatte Mercedes die Drive Pilot-Technik bereits seit 2022 in S-Klasse und EQS eingeführt. Auf der deutschen Autobahn und bis maximal 60 km/h konnten Fahrer das Steuer an den Computer übergeben und den Blick vom Verkehr abwenden. Auch in einzelnen US-Bundesstaaten ist das System, das als Vorstufe für das vollautomatisierte und autonome Fahren gilt, bereits nutzbar. In China wird es aktuell getestet.

Holger Holzer/SP-X