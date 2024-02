Der Abstand schmilzt – Dacia Duster: Die Preise

Der Dacia Duster war stets das günstigste Angebot in seiner Klasse. Das bleibt auch bei der Neuauflage der Fall. Doch der Abstand wird kleiner.

Der Dacia Duster bleibt auch in der neuen Generation günstig Foto: Dacia

SP-X/Brühl. Ab März ist die Neuauflage der SUV-Baureihe Dacia Duster zu Preisen ab rund 19.000 Euro in Deutschland bestellbar. Der offizielle Start in den Handel folgt im Juni. Einstiegsmotorisierung ist der Eco-G-100 in Kombination mit 6-Gang-Schaltgetriebe, der sowohl Benzin wie Autogas (LPG) verträgt. Die allein für diese Motorisierung erhältliche Basisausstattung Essential bietet Klimaanlage, Parkpiepser hinten, Tempomat, Lichtautomatik und Dachreling. Alternativ und gegen Aufpreis ist die Einstiegsmotorisierung mit den höheren Ausstattungsniveaus Expression, Journey und Extreme kombinierbar.

Diese drei Niveaus stehen ebenfalls für die stärkeren Antriebsversionen TCe 130 und Hybrid 140 zur Wahl. Der grundsätzlich manuell geschaltete TCe startet bei 22.150 Euro. Gegen 2.500 Euro Aufpreis ist der Benziner mit Allradantrieb kombinierbar. Topmotorisierung ist der Hybrid 140. Der Teilzeitstromer mit Multi-Mode-Automatik startet bei 25.850 Euro.

Modelle von Dacia sind traditionell die günstigen Autos ihrer Klasse. Das wird auch beim neuen Duster der Fall bleiben, obwohl sich dieser im Vergleich zum Vorgänger um 2.000 Euro verteuern wird. Zugleich verringert sich damit der Abstand zum aktuell zweitgünstigsten Kompakt-SUV, dem rund 19.600 Euro teuren Citroen C4, deutlich.

Mario Hommen/SP-X