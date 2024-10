Dauerläufer sparen Bares – Tipp: Abriebarme Reifen langfristig günstiger

Wer beim Reifenkauf ein paar Euro sparen will, sollte nicht nur auf den Kaufpreis achten, sondern auch auf die Laufleistung. Ist diese hoch, kann sich die Mehrinvestition langfristig lohnen.

Der ADAC testet regelmäßig Reifen in großen Vergleichstests. Eine Erkenntnis dabei: Langfristig können abriebarme Reifen trotz Mehrkosten bei der Anschaffung günstiger sein

SP-X/München. Wer beim Kauf neuer Reifen Geld sparen will, sollte nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die zu erwartende Laufleistung achten. Diese kann je nach Abrieb der Reifen stark variieren. Abriebarme Reifen halten länger, was bei einer längerfristigen Betrachtung die Gesamtkosten senkt, wie eine Auswertung des ADAC zeigt. Abriebarme Reifen helfen zudem, die Umwelt zu schonen.

Als Beispiel nennt der Verkehrsclub zwei Reifentypen, die er in seinem kürzlich veröffentlichten Winterreifentest unter die Lupe genommen hat. Wer sich für den mit 150 Euro vergleichsweise günstigen Yokohama BluEarth-Winter V906 entscheidet, kann gegenüber dem 185 Euro teuren Goodyear UltraGrip Performance 3 in der Anschaffung pro Satz 140 Euro sparen. Dennoch wäre der Yokohama aufgrund der unterschiedlichen Laufleistung unter dem Strich teurer, rechnet der Verkehrsclub vor. Für den Goodyear wird eine Laufleistung von 57.500 Kilometern angenommen, für den Yokohama eine Laufleistung von 35.700 Kilometern. Während beim Yokohama nach rund 36.000 Kilometern ein neuer Satz fällig wird, hält das Goodyear-Pendant noch über 20.000 Kilometer länger durch. Damit verursacht der Yokohama gegenüber dem Goodyear UltraGrip laut ADAC Mehrkosten von 3,94 Euro pro 1.000 Kilometer. Hinzu kommt: Bei einem zweiten Reifensatz fallen erneut Kosten für Montage, Reifendrucksensoren und Auswuchten an – das erhöht die Mehrkosten zusätzlich.

Mario Hommen/SP-X