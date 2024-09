Dauer-Boom in Deutschland – Grafik: Umsatzvolumen der Logistikbranche

Anzeige

SP-X/Köln. Die IAA Transportation 2024 (bis 22. September) präsentiert sich als Leistungsschau klassischer Prägung. Mehr als 140 Weltpremieren werden aktuell in Hannover vorgestellt. In den vielen großen Hallen werben in großer Zahl Fahrzeughersteller, Zulieferer und Dienstleister aus aller Welt um Aufmerksamkeit und Kunden. Damit steht die IAA Transportation in deutlichem Kontrast zu den großen Automessen der Pkw-Hersteller, die in letzter Zeit immer mehr zu provinziell anmutenden Langeweile-Veranstaltungen verkommen sind.

Die Logistikbranche verzeichnet seit Jahrzehnten in Deutschland einen stetigen Zuwachs beim Umsatz Foto: Statista

Dass man die IAA in Hannover dagegen als Muskelschau nach altem Muster wahrnehmen kann, dürfte auch an der in Deutschland nach wie vor boomenden Logistikbranche liegen, deren Umsatzvolumen seit Jahrzehnten stark wächst, wie eine Statista-Grafik auf Basis von Daten des Fraunhofer SCS zeigt. Demnach hat die Branche ihr Umsatzvolumen seit 1995 fast verdreifacht. Lag es 1995 noch bei 123 Milliarden Euro, waren es im vergangenen Jahr 327 Milliarden Euro. Auch für dieses Jahr wird trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation in Deutschland ein weiteres Wachstum auf 331 Milliarden Euro prognostiziert.

Mario Hommen/SP-X