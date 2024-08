Dacia hängt VW ab – Pkw-Bestseller

Anzeige

SP-X/Uxbridge. Der Dacia Sandero war Europas Pkw-Bestseller im Juli. Insgesamt fanden 22.398 Einheiten des Kleinwagens einen Käufer in EU und vereinigtem Königreich, wie aus Daten der Marktbeobachter von Jato hervorgeht. Gegenüber dem Vorjahresmonat verbuchte das Budget-Modell der rumänischen Renault-Tochter ein Zulassungsplus von 34 Prozent. Damit ließ es den VW T-Roc mit 19.254 Einheiten deutlich hinter sich (plus 5 Prozent), Rang drei ging an den Toyota Yaris Cross mit 17.314 Einheiten (plus 47 Prozent). Der ehemalige Dauer-Bestseller VW Golf landete mit 13.924 Neuzulassungen auf Rang 10. Ein chinesisches Auto findet sich auf den ersten 25 Plätzen nicht, stärkste Marke aus dem Reich der Mitte bleibt MG mit 21.294 Neuzulassungen (plus 20 Prozent).

Holger Holzer/SP-X