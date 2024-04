„Da wächst eine neue Generation heran“ – Drei Fragen an Alfa Romeo Produkt-Chef Daniel Guzzafame

Anzeige

SP-X/Mailand. Daniel Guzzafame ist bei Alfa Romeo für die Modellpalette der Traditionsmarke verantwortlich. Wir sprachen mit ihm darüber, wie er die Fans vom Umstieg von leistungsstarken Verbrennern auf das erste E-Auto überzeugen will.

Alfa Romeo Produkt-Chef Daniel Guzzafame Foto: Alfa Romeo

? Was macht Sie so zuversichtlich, dass ausgerechnet die treuen Alfa-Kunden bereit sein werden, künftig von den gewohnten Verbrennermotoren auf ein elektrisches Modell wie den neuen Milano umzusteigen.

Guzzafame: Natürlich verbindet ein großer Teil unserer Kunden einen Alfa Romeo bisher stets mit einem leistungsstarken Verbrenner, dem typischen Benzingeruch und dem kraftvollen Sound. Aber da wächst eine neue Generation heran, die andere Schwerpunkte setzt. Als wir 1976 den Giulia erstmals mit einem Dieselmotor anboten, gab es Schlagzielen, die vom Tod der Marke Alfa Romeo sprachen. Heute haben 80 Prozent unseres Modell-Mix einen Dieselmotor. Die Menschen waren also schon immer bereit zur Veränderung. Wir haben uns mit unserem ersten elektrischen Alfa zum Ziel gesetzt, in diesem Segment das beste Fahrerlebnis zu bieten. Das betrifft die erlebbaren Leistungsvorteile eines E-Motors, die zu einer neuen Art der Sportlichkeit führen, aber auch die Alltagstauglichkeit. Hinzu kommen neuartige Lösungen wie der Einsatz künstlicher Intelligenz und die Vernetzung, was die neue Generation der Kunden heute erwartet. Wir müssen aber auch auf die neuen Gesetze und Vorschriften reagieren. Schließlich sind wir in den europäischen Ländern auch Bürger mit Verantwortung.

? Auch der Milano ist wieder ein, wenn auch kompakter SUV. Wo bleiben die Emotionen, die die Marke seit jeher auszeichnet.

Guzzafame: Emotionen werden von Kunde zu Kunde anders definiert Wir schlagen ein neues Kapitel für Alfa Romeo auf, das elektrische Zeitalter. Allein das wird bei immer mehr Menschen sicher auch als emotional empfunden. Ultraflache Sportwagen oder zweisitzige Cabrios lösen natürlich auch Gefühle aus. Die Realität zeigt aber, das heutige Kunden andere Ansprüche haben. Ein simples Beispiel ist die hohe Sitzposition, die ein SUV bietet, die nun mal im Alltag für bessere Übersichtlichkeit sorgt. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit Projekten, die sich mit der Gefühlswelt der Menschen auseinandersetzt, die heute noch von einer Aura einer Giulia oder eines Spyder träumen. Keine Sorge, wir arbeiten daran.

? Vor kurzem wurde ebenfalls in Mailand der neue ebenfalls elektrische Lancia Ypsilon vorgestellt. Beide Marken gehören zur Premium-Gruppe des Stellantis-Konzern. Vertragen sich zwei ähnliche Modelle unter einem Dach?

Guzzafame: Natürlich, denn trotz eines gemeinsamen Fundaments gibt es technische Unterschiede. Wir bei Alfa haben natürlich den Anspruch auf besondere Sportlichkeit im Focus und treten auch außerhalb Europas an. Der Ypsilon ist kompakter und flacher, seine Betonung liegt eher auf italienischem Design und dessen Eleganz. Deshalb konzentrieren sich die Freunde von Lancia, mit denen wir praktisch Tür an Tür arbeiten, bewusst auf Italien und ausgewählte Länder Europas. Da kommen wir uns sicher nicht ins Gehege.

Das Gespräch führten wir, als das neue Modell noch Milano hieß. Inzwischen hat Alfa Romeo sein elektrisches SUV auf Druck der italienischen Regierung in Junior umgetauft.

Peter Maahn/SP-X