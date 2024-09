Crossover mit Premium-Reichweite – Peugeot E-3008 und E-5008

Norm-Reichweiten oberhalb von 600 Kilometern erreichen nur ganz wenige E-Autos. Künftig reihen sich zwei Modelle von Peugeot in die exklusive Riege ein.

Anzeige

SP-X/Rüsselsheim. Mit bis zu 700 Kilometern Reichweite warten die neuen „Long Range“-Varianten des Peugeot E-3008 auf. Premiere feiert der 170 kW/230 PS starke Crossover im Oktober auf dem Autosalon in Paris, wo auch die entsprechende Variante des Schwestermodells E-5008 mit 668 Kilometern Reichweite ihr Debüt gibt. Auf den deutschen Markt dürften beide Anfang 2025 kommen. Die Energieversorgung übernimmt jeweils eine 96,9 kWh große Batterie, die sich mit bis zu 160 kW an der DC-Säule aufladen lässt. Produziert wird der Akku in Frankreich vom gemeinsam mit Mercedes betriebenen Joint Venture ACC. Preise nennt Peugeot nicht, die aktuelle Standard-Variante mit kleinerem Akku und 514 Kilometern Reichweite kostet knapp 49.000 Euro.

Der Peugeot E-3008 kommt bald mit 700 Kilometern Reichweite Foto: Peugeot

Peugeot ist der erste Volumenhersteller, der mit einem E-Auto in den 700-Kilometer-Bereich vorstößt. Bislang erreichen solche Werte nur Premium-Limousinen wie der Mercedes EQS oder der Lucid Air.

Holger Holzer/SP-X