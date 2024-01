Comeback im Kleinen – Genfer Autosalon 2024

Die Geneva International Motor Show (GIMS) findet in ihrer Neuauflage 2024 unter dem Motto „Auto.Future.Now“ statt Foto: GIMS

SP-X/Genf. Der Genfer Autosalon feiert Ende Februar sein Comeback. 2024 ist für die traditionsreiche Automesse ein wichtiges Jubiläumsjahr, denn 1924 und damit vor 100 Jahren wurde die Show zum ersten Mal in einem internationalen Format abgehalten. In den Jahren 2020 bis 2023 wurde das Event jedoch vier Mal in Folge abgesagt. Corona-Krise und der tiefgreifende Transformationswandel in der Autoindustrie stellten die Messeveranstalter vor große Herausforderungen. Nun wurde ein neues Konzept entwickelt und das bescheidener dimensionierte Event unter dem Motto „Auto.Future.Now“ gestellt.

Im Kern will sich der Genfer Autosalon weiter als Präsentationsbühne für die Autoindustrie und weniger als Mobilitätsmesse wie etwa die IAA verstanden wissen. Dem Ruf der Veranstaltung sind dieses Jahr dennoch nur wenige namhafte Autohersteller gefolgt. Einziger europäischer Konzern von Rang ist Renault mit seiner Submarke Dacia. Darüber hinaus kommen mit MG Motor und BYD zwei große Player aus China. Lucid und Isuzu halten jeweils die Fahne für USA und Japan hoch. Darüber hinaus präsentieren sich die Designschmiede Pininfarina, exotische Kleinserienhersteller wie Kimera, Micro oder Totem Automobili sowie die Elektro-Zweiradmarken DAB Motors und Silence.

Insgesamt kommt der Autosalon dieses Jahr auf lediglich rund 30 Aussteller, was deutlich unter dem Niveau der Vor-Corona-Jahre liegt. Informationen zu Premieren werden in den kommenden Wochen folgen. Die Veranstalter hoffen, nach der mehrjährigen Abwesenheit vom Messegeschäft, nun wieder ein Statement setzen zu können, welches das Interesse seitens der Autoindustrie wieder wecken soll. 2025 erwartet man größeren Zuspruch von Ausstellerseite.

Ansonsten will der neue Genfer Autosalon intellektuell herausfordernder, unterhaltsamer und informativer als in den Vorjahren sein. Unter anderem sind die vier Themenzonen Adrenaline (Sportwagen), Design District, Mobility Lab (Mobilitätsinnovationen) und Next World (Rennsimulationen) vorgesehen. Hinzu kommen Live-Entertainment, DJ-Performances sowie ein großer Ausstellungsbereich, auf dem 35 klassische Auto-Ikonen gezeigt werden.

Publikumstage für den Genfer Messegelände sind vom 27. Februar bis 3. März. Der Preis für ein Standardticket für Erwachsene beträgt 25 Euro.

Mario Hommen/SP-X