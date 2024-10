Chinesen fahren größer als Europäer – Auto-Vorlieben

Anzeige

SP-X/Paris. Die Chinesen fahren größere Autos als die Europäer. Kleinwagen spielen dort kaum eine Rolle, wie aus Zahlen der Beratungsagentur Inovev hervorgeht. Wichtigstes Segment in China war in den ersten sechs Monaten des Jahres die Mittelklasse mit einem Marktanteil von 53 Prozent. Zum Vergleich: In Europa waren im gleichen Zeitraum 15 Prozent der Neuzulassungen in der Mittelklasse zuhause. Die wichtigsten Segmente hierzulande waren Kompakt- (38 Prozent) und Kleinwagenklasse (36 Prozent). Vor allem letztere spielt in China mit einem Marktanteil von 2 Prozent kaum eine Rolle. Und auch das Kompakt-Segment fällt mit 29 Prozent 9 Punkte kleiner aus als hierzulande. Vergleichbare Anteile gibt es hingegen in anderen Klassen, etwa bei Kleinstwagen oder in der oberen Mittelklasse.

Mittelklasseautos wie der Xpeng P7 sind in China beliebter als klassische Kompaktwagen Foto: Xpeng

Holger Holzer/SP-X