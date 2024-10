China-Crossover auch mit Stecker – MG HS PHEV

Anzeige

SP-X/München. Zu Preisen ab 39.990 Euro ist der MG HS ab sofort mit Plug-in-Hybridantrieb bestellbar. In dem Kompakt-SUV arbeitet eine Kombination aus einem 105 kW/143 PS starken 1,5-Liter-Benziner und einem Elektromotor mit 135 kW/184 PS. Die elektrische Reichweite gibt der chinesische Hersteller mit 103 Kilometern an. Zu Serienausstattung zählen im Basismodell „Comfort“ Heckkamera, Touchscreen-Infotainment (12,3 Zoll) und ein gutes Dutzend Assistenzsysteme. Für 2.000 Euro Aufpreis fährt der HS in der „Luxury“-Variante mit elektrischer Heckklappe, Zwei-Zonen-Klimaanlage und 360-Grad-Kamera vor.

Den MG HS gibt es nun auch als PHEV Foto: MG Motor

Alternativ bleibt der HS für rund 30.000 Euro als 125 kW/169 PS Benziner verfügbar. Zu den Wettbewerbern zählen Nissan Qashqai, Hyundai Tucson und VW Tiguan.

Holger Holzer/SP-X