China verliert an Tempo – Neuwagen-Herkunft

SP-X/Flensburg. Die chinesischen Autohersteller konnten ihren Siegeszug auf dem deutschen Pkw-Markt im ersten Halbjahr nicht fortsetzen. In den ersten sechs Monaten erreichten sie laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einen Marktanteil von 1,1 Prozent – 0,1 Punkte weniger als im Gesamtjahr 2023. Trotzdem haben die Chinesen in kurzer Zeit ein starkes Wachstum hingelegt: Erstmals gesondert in der öffentlichen Statistik des Amts aufgeführt wurden die Hersteller aus dem Reich der Mitte im Januar 2023, damals mit einem Marktanteil von 0,5 Prozent.

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 16.582 chinesische Fahrzeuge neu zugelassen. Im Ranking der größten Importeure lagen die Chinesen damit auf Rang zehn, zwischen den USA (2,0 Prozent) und Großbritannien (0,6 Prozent). Die ersten drei Plätze gingen an Japan (8,3 Prozent), Tschechien (7,1 Prozent) und Frankreich (6,3 Prozent). Dominant bleiben auf den deutschen Markt die einheimischen Hersteller, die auf einen Marktanteil von 55,1 Prozent kamen.

Holger Holzer/SP-X