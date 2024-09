Changan-Crossover startet im Herbst – Deepal S07

Changan will im Herbst in Deutschland starten

Changan will im Herbst in Deutschland starten Foto: Changan

SP-X/Chongqing. Mit Changan bereitet sich nun ein weiterer chinesischer Automobilhersteller auf den Markteintritt in Deutschland vor. Noch im laufenden Jahr will das staatliche Unternehmen das Elektro-SUV Deepal S07 hierzulande auf die Straße bringen. Parallel soll der Start in Norwegen, Dänemark und den Niederlanden erfolgen, 2025 sind Großbritannien, die Schweiz, Schweden und Finnland an der Reihe, ein Jahr später Italien und Spanien. Bis 2028 will Changan in allen wichtigen europäischen Märkten präsent sein.

Der Deepal S07 tritt in der SUV-Mittelklasse unter anderem gegen Modelle wie Tesla Model Y, VW ID.4 oder BYD Seal U an. In China ist der dynamisch geschnittene Crossover mit einem 320 kW/430 PS starken E-Allradantrieb ausgerüstet, die Reichweite dürfte im Bereich von 600 Kilometern liegen. Außerdem ist auf dem Heimatmarkt eine Variante mit Range Extender zu haben. Generell ist die Marke nicht auf reine E-Antriebe festgelegt, für Europa angekündigt sind auch Modelle mit Hybrid- und Plug-in-Hybridantrieb. Neben Deepal sollen auch weitere Marken des Konzerns nach Europa kommen. Zum Portfolio zählen unter anderem Avatr und Quiyuan.

Changan ist in Europa bislang noch kaum bekannt. In China rangierte der Staatskonzern aber zuletzt auf Rang fünf der größten Hersteller, hinter VW, BYD, Geely und Chery, aber vor Toyota.

Holger Holzer/SP-X