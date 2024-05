BYD elektrisiert London – Elektro-Doppeldecker BYD BD11

Anzeige

SP-X/London. Der chinesische Automobilhersteller BYD hat in London einen elektrischen Doppeldeckerbus mit erhöhter Reichweite für den öffentlichen Nahverkehr vorgestellt. Die Neuauflage mit der Bezeichnung BD11 soll noch in diesem Jahr in der britischen Hauptstadt in Betrieb gehen, ein Modell für die Provinz soll später folgen.

Bei den neuen Doppeldecker-Bussen kommt BYDs neue Blade-Batterie zum Einsatz Foto: BYD

Der neue BD11 verfügt über die von BYD bereits in Pkw-Modellen eingesetzte Blade-Batterie mit einer Speicherkapazität von 532 kWh. Bis zu 640 Kilometer Reichweite soll der Riesenakku ermöglichen, der sich mit bis zu 500 kW in 2 Stunden von 0 auf 100 Prozent aufladen lässt.

Der knapp 11 Meter lange und 19,5 Tonnen schwere Bus mit Platz für 90 Fahrgäste hat ein integriertes Thermomanagement, das die Abwärme von Motor und Batterie nutzt. Darüber hinaus verfügt die Neuauflage über eine aktive Fahrwerksregelung sowie ein Paket an verbesserten Sicherheitsfunktionen und Fahrerassistenzsystemen (ADAS).

Carla Lauwasser/SP-X