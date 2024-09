Brennstoffzelle für die elektrische Langstrecke – Renault Master H2-Tech

Vor allem die französischen Nutzfahrzeughersteller setzen beim Transporter auf die Brennstoffzelle. Renault will mit der Technik besonders weit kommen.

Renault bietet den Master auch mit Brennstoffzelle an

Renault bietet den Master auch mit Brennstoffzelle an Foto: Renault

SP-X/Hannover. Renault bietet den frisch erneuerten Transporter Master ab 2025 in einer Brennstoffzellenvariante an. Auf der IAA Transportation hat nun ein seriennaher Prototyp Premiere gefeiert. Die von Hyvia, einem Joint-Venture mit dem US-Unternehmen Plug Power, entwickelte 47-kW-Brennstoffzelle soll Strom für bis zu 700 Kilometer Fahrt produzieren und binnen fünf Minuten komplett nachtanken können. Als Puffer ist eine 20 kWh große Batterie mit an Bord.

Neben dem in Hannover gezeigten Kastenwagen soll es weitere Aufbauten geben, darunter auch Fahrgestelle und Kühlfahrzeuge. Die Brennstoffzellen-Variante soll im Master-Portfolio gleichberechtigt neben den Modellen mit Verbrennungsmotor und den batterieelektrischen Ausführungen stehen. Preise werden nicht genannt.

Bereits in der Vorgänger-Generation des Master gab es eine Hyvia-Variante mit Brennstoffzelle. Die Reichweite war mit 300 Kilometern allerdings deutlich geringer. Die Nettopreise starteten in Deutschland bei rund 55.000 Euro. Antreten muss der künftige H2-Renault vor allem gegen die Konkurrenzmodelle aus dem Stellantis-Konzern, der bei Transportern für die Langstrecke ebenfalls auf Brennstoffzellen setzt.

