Boomt – Grafik: Camping in Deutschland

Im vergangenen Jahr gab es auf deutschen Camping-Plätzen 42,3 Millionen Gästeübernachtungen, ein Plus gegenüber dem Jahr 2022 von 5,2 Prozent

Im vergangenen Jahr gab es auf deutschen Camping-Plätzen 42,3 Millionen Gästeübernachtungen, ein Plus gegenüber dem Jahr 2022 von 5,2 Prozent Foto: Statista

Anzeige

SP-X/Köln. Im vergangenen Jahr gab es auf deutschen Camping-Plätzen 42,3 Millionen Gästeübernachtungen, ein Plus gegenüber dem Jahr 2022 von 5,2 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) errechnet hat, lag die Übernachtungszahl von 2023 um 18,2 Prozent höher als die vom Vor-Corona-Jahr 2019 mit knapp 36 Millionen Gästeübernachtungen. Wie die Statista-Grafik auf Datenbasis von Destatis zeigt, sind die Übernachtungszahlen auf deutschen Camping-Plätzen in den vergangenen 10 Jahren von 26 Millionen kontinuierlich gestiegen. Nur in den von Reisebeschränkungen und Beherbergungsverboten geprägten Coronajahren 2020 und 2021 gingen die Zahlen zurück, blieben aber mit 34 und 32,9 Millionen auf hohem Niveau.

Im vergangenen Jahr gab es auf deutschen Camping-Plätzen 42,3 Millionen Gästeübernachtungen, ein Plus gegenüber dem Jahr 2022 von 5,2 Prozent Foto: Statista

Elfriede Munsch/SP-X