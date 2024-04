Bitte recht freundlich – Blitzer-Marathon im April

Anzeige

SP-X/Brüssel. Autofahrer müssen in der dritten April-Woche mit zahlreichen Verkehrskontrollen rechnen. Vom 15. bis 21. April hat die europäische Verkehrspolizeiorganisation Roadpol die „Operation Speed“ ausgerufen, die ihren Höhepunkt am 19. April beim sogenannten „Speed Marathon“ hat. Neben zahlreichen ausländischen Behörden nehmen auch deutsche Landespolizeien und Kommunen komplett oder teilweise an dem Blitzer-Marathon teil. Kontrolliert wird vor allem in gefährdeten Zonen, etwa vor Schulen und Altenheimen.

Wie, wo und wann geblitzt wird, hängt vom jeweiligen Bundesland und den lokalen Behörden ab. Laut ARAG-Versicherung nehmen aber fast alle Bundesländer in der ein oder anderen Form an der Aktion teil. Einige Länder teilen vorab die Standorte der Radarfallen mit, anderen halten sie geheim. Der nächste Blitzermarathon soll dann im August während der Sommerferien stattfinden.

Holger Holzer/SP-X