Bis zu 7.000 Euro Rabatt – BYD senkt Preise für drei Baureihen

Seit dem Ende der Umweltprämie für E-Autos schrauben die Autohersteller kräftig an ihren Preisen herum. Auch BYD aus China senkt nun die Preise. Zum Teil sogar deutlich.

SP-X/Amsterdam. Mit BYD reagiert nun auch ein erster chinesischer Autohersteller mit Rabatten auf das Ende der E-Auto-Förderung in Deutschland. Zumindest für drei der fünf in Deutschland angebotenen Modellreihen werden Nachlässe in Höhe von 2.600 bis über 7.000 Euro gewährt. Günstigster BYD ist das Kompaktmodell Dolphin, das nun ab 33.000 und damit 3.000 Euro günstiger als bisher angeboten wird. Für das Kompakt-SUV Atto sinkt der Basispreis um 6.635 auf 38.000 Euro, für die höherwertige Ausstattung „Design“ sind es 7.015 Euro Rabatt. Sie kostet ab sofort 40.000 Euro. Für die Limousine Seal reduziert sich der Basispreis um 2.600 auf 45.000 Euro. Für die größeren Baureihen Han und Tang sind hingegen keine Rabatte vorgesehen.

Mario Hommen/SP-X