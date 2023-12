Bis zu 200.000 Stromer weniger – Aus für die E-Auto-Prämie

Kleinen Autos könnte das Ende der E-Autoprämie besondere Probleme machen Foto: Fiat

SP-X/Bochum. Ein Wegfall oder die Kürzung des Umweltbonus für E-Autos schadet vor allem den Massenmarken. Elektrische Kleinwagen werden für Käufer ohne staatliche Unterstützung preislich unattraktiv, prognostiziert das CAR-Center Automotive Research in Bochum.

Nicht negativ betroffen sind jedoch Tesla und die chinesischen Marken, die aufgrund ihrer effizienteren Produktion mit Preissenkungen reagieren können. Diese werden allerdings nach Einschätzung von Institutsleiter Ferdinand Dudenhöffer bei weitem nicht ausreichen, um den E-Automarkt in Deutschland zu drehen. Er erwartet Absatz-Rückgänge von 90.000 bis 200.000 Fahrzeugen, je nach weiterem Verlauf der Förderung. Im ungünstigsten Fall schrumpft der Absatz an reinen E-Autos auf 320.000 Einheiten. Im laufenden Jahr werden es rund 520.000 Einheiten sein.

„Nach unserer Einschätzung wird es bis zum Jahr 2027 brauchen bis erneut die 18 Prozent Marktanteil beim Elektroauto in Deutschland erreicht werden“, so Dudenhöffer. Gewinner seine die chinesischen Autobauer und Tesla, die durch die hohe Nachfrage in China ihre Skalierungsvorteile ausbauen könnten. Das seien nicht die besten Voraussetzungen für die europäischen Autobauer bei der Transformation in das neue Zeitalter der Mobilität.

Holger Holzer/SP-X