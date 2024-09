Bildschirm statt Glasfront – DS-Hommage an den Citroen SM

Anzeige

SP-X/Paris. Mit einer Designstudie feiert der französische Automobilhersteller DS den Sportwagen SM der Schwestermarke Citroen. Die Hommage „SM Tribute“ gibt gleichzeitig einen Ausblick auf die Gestaltung der Modelle, die Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen sollen. Premiere feiert sie nun auf dem automobilen Schönheitswettbewerb „Chantilly Arts & Elegance“ (12. bis 15. September 2024) in der Nähe von Paris.

Die Hommage „SM Tribute“ gibt einen Ausblick auf die Gestaltung der DS-Modelle, die Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen sollen Foto: DS

Der Sportwagen Citroen SM gab Anfang der 1970er-Jahre sein Debüt und punktete mit damals neuartigem Aerodynamik-Design und starkem Maserati-V6-Benziner. Hinzu kam die hydropneumatische Federung aus der Markenikone Citroen DS, von der sich der Name der heutigen Marke DS ableitet. Die Neuinterpretation des SM nimmt unter anderem mit einem 3D-Bildschirm am Kühler Bezug auf das Original mit seiner Glasabdeckung an der Front. Auch Profil und Proportionen orientieren sich am Vorbild.

Die Neuinterpretation des SM nimmt unter anderem mit einem 3D-Bildschirm am Kühler Bezug auf das Original mit seiner Glasabdeckung an der Front Foto: DS

Holger Holzer/SP-X