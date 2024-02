Bestellstart und Preisansage – Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé

Mercedes-AMG bietet das GLC Coupé nun auch als 43 4Matic an. Der hat über 400 PS, E-Boost sowie Allradlenkung und -antrieb. Viel Technik, die kostet.

Mercedes-AMG bringt den aufgemotzten GLC auf die Straße Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Affalterbach. Zu Preisen ab 89.250 Euro ist ab sofort das Mercedes-SUV GLC Coupé in der AMG-Version 43 4Matic bestellbar. Die neue Modellvariante zeichnet sich durch eine AMG-typische Aufmachung mit spezieller Frontschürze und Kühlergrilloptik sowie durch eine sportliche Note innen mit AMG-spezifischen Sitzen aus. Ein Zweiliter-Vierzylinder stellt 310 kW/421 PS zur Verfügung, die per 9-Gang-Automatik an alle Räder verteilt werden. Ein riemengetriebener Startergenerator unterstützt mit einem E-Boost mit 10 kW/14 PS. Die Ausstattung umfasst Hinterradlenkung und Adaptiv-Fahrwerk.

Sportlich und nobel eingerichtet: Der Innenraum des Mercedes-AMG GLC 43 4Matic Coupé Foto: Mercedes-Benz

Mario Hommen/SP-X