Besser vernetzt – Audi RS 3 – Neustart im November

SP-X/Ingolstadt. Im November schickt Audi seinen Kompaktsportler RS 3 in einer in vielen Punkten optimierten Version zu Preisen ab 66.000 Euro ins Rennen. Als Antrieb dient wie bisher ein 2,5-Liter-Fünfzylinder, der 294 kW/400 PS entfesselt und damit den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 in 3,8 Sekunden und in Verbindung mit dem aufpreispflichtigen Dynamikpaket bis zu 290 km/h ermöglicht.

Ab November ist der Audi A3 auch in der Version RS 3 als Steilheck und Limousine bestellbar Foto: Audi

Eigentlich könnte man meinen: Alles beim Alten also. Doch im Modelljahr 2025 soll der RS 3 auf der legendären Nürburgring-Nordschleife deutlich schneller sein als bisher. 7:33 Minuten hat Audi jüngst offiziell notiert, das sind 7 Sekunden unter der Bestmarke des Vorgängers. Abgesehen von den neuen Reifen, für die wahlweise Bridgestone Potenza Sport oder Pirelli PZero R zur Verfügung stehen, hat sich an der Hardware des RS 3 nichts geändert. Entscheidender ist die optimierte Fahrdynamikregelung, die adaptive Dämpfer, Torque Vectoring und elektronische Stabilitätskontrolle vernetzt. Ein neuer Algorithmus soll helfen, Agilität und Traktion zu verbessern. Audi verspricht unter anderem willigeres Einlenken und schnelleres Herausbeschleunigen aus Kurven. Auch ein gewolltes Übersteuern soll sich leichter einleiten lassen.

Das Modelljahr 2025 gibt sich unter anderem an neuen Leuchtengrafiken zu erkennen Foto: Audi

Äußerlich hat Audi seinen derzeit stärksten Vertreter der A3-Familie ebenfalls aufgepeppt. Neu ist der in die Breite gewachsene Kühlergrill. Die Scheinwerfer erhalten ein neues Tagfahrlicht, auch die Heckleuchten wurden grafisch aufgefrischt. Darunter befindet sich ein neuer Diffusor mit vertikalem Zentralreflektor. Wichtigste Änderung im Cockpit ist ein neues, oben und unten abgeflachtes Lenkrad mit Touch-Flächen zur Bedienung von Infotainment und Co.

Wie bisher kann der 400 PS starke Kompaktsportler in unter vier Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten Foto: Audi

Mario Hommen/SP-X