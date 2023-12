Berlin vor Hamburg – Grafik: Verkehrsunfälle mit Personenschäden in deutschen Städten (2022)

In Großstädten passieren viele Unfälle, bei denen Menschen verletzt werden. Die Unfallzahlen spiegeln aber nicht immer die Einwohnerzahlen wider.

Im vergangenen Jahr passierten die meisten Verkehrsunfälle mit Personenschäden in Berlin Foto: Statista

SP-X/Köln. Im vergangenen Jahr passierten die meisten Verkehrsunfälle mit Personenschäden in Berlin. In der Hauptstadt wurden knapp 13.900 solcher Unfälle registriert. In Hamburg ereigneten sich 2022 rund 7.800 Unfälle mit Personenschäden. Wie die Statista-Grafik auf Datenbasis der Statistischen Bundes- und Länderämter zeigt, folgen München (5.500 Unfälle) und Köln (5.000 Unfälle).

Setzt man die Unfallzahlen in Beziehung zu den Einwohnerzahlen der Städte liegt München (1,5 Millionen Einwohner) vor Berlin (3,6 Millionen Einwohner) und Frankfurt. Die Stadt am Main verzeichnete bei rund 750.000 Einwohner rund 2.900 Verkehrsunfälle mit Personenschäden.

Insgesamt kam es 2022 deutschlandweit zu 289.672 Unfällen mit Personenschäden.

Elfriede Munsch/SP-X