Beliebte Leasingrückläufer – Gebrauchtwagenmarkt

SP-X/Düsseldorf. Endet das Leasing, gehen die Fahrzeuge meist in den Gebrauchtwagenmarkt. Das Leasingunternehmen Leaseplan/ ALD Automotive hat seine Verkäufe an Privatpersonen des ersten Halbjahres ausgewertet und eine Liste der beliebtesten Gebrauchtwagen nach Modellen erstellt. Danach war beliebtestes Modell der Ford Focus. Fast ein Fünftel der Käufer entschieden sich für das Kompaktmodell. Der Hyundai Kona (12 %) und der Kia Ceed (11 %) belegen in der Beliebtheitsskala die Plätze 2 und 3. Zwei elektrische Modelle folgen mit jeweils 10 Prozent: Nissan Leaf und Renault Zoe. Dahinter platzierten sich VW Golf VII und Passat (je 8 %) sowie mit je 7 Prozent Mercedes C-Klasse, Hyundai i30 und Kia XCeed.

Der Ford Focus ist als Gebrauchter auch aus Leasingrückläufen beliebt Foto: Ford

Die Leasingrückläufer sind im Schnitt 3 Jahre alt und haben eine Laufleistung zwischen 30.000 und 90.000 Kilometern.

Elfriede Munsch/SP-X