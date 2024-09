Batterie schlägt Brennstoffzelle – Elektro-Lkw

Anzeige

SP-X/Frankfurt. Die Batterie überholt beim Lkw die Brennstoffzelle. Während die Wasserstofftechnik mit europaweit 27 Zulassungen in den ersten sieben Monaten 2024 noch in der Testphase steckt, haben es die batterieelektrischen Modelle in die Praxis geschafft, wie aus Daten des Beratungsunternehmens Dataforce hervorgeht. Demnach rollten in EU, Norwegen und Island im laufenden Jahr 2.575 neue E-Lkw auf die Straße, davon 777 Sattelschlepper.

Insgesamt bleibt der E-Anteil bei schweren Nutzfahrzeugen mit 2,8 Prozent jedoch überschaubar. Beim Großteil der Fahrzeuge handelt es sich zudem um Busse, für die mögliche Limitierungen bei Reichweite und Nachladezeiten eine untergeordnete Rolle spielen. Dominierende Antriebsart bleibt der Diesel mit 92 Prozent Marktanteil.

Holger Holzer/SP-X