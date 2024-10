Autonom ab 2026 – Tesla Cybercab und Robovan

Anzeige

SP-X/Los Angeles. Tesla will ab 2026 in das Geschäft mit Robotaxis einsteigen. In Los Angeles hat der E-Autohersteller nun zwei dafür gedachte Fahrzeuge präsentiert: den Kleinbus „Robovan“ für 20 Passagiere sowie ein zweisitziges Coupé namens „Cybercab“, das auch an Privatkunden verkauft werden soll. Als Zielpreis nennt Tesla-Chef Elon Musk 30.000 Dollar. Auch die Betriebskosten sollen mit rund 20 Cent pro Meile gering ausfallen.

Tesla hat gleich zwei autonome Fahrzeuge vorgestellt Foto: Tesla Motors

Details zur Technik beider Modelle nennt Tesla nicht. Die Robotaxis dürften für das autonome Fahren aber eine weiterentwickelte Form der Autopilot-Technik aus Model 3 und Model Y nutzen, die bei der Umfelderkennung vor allem auf Kamerabilder setzt.

Das Cybercab soll 2026 starten Foto: Tesla Motors

Ob Tesla Zeit- und Kostenplan einhalten kann, ist wie immer ungewiss. Selbst Musk gab sich beim Thema Marktstart vorsichtig. Selbst ein Start im übernächsten Jahr wäre möglicherweise zu spät, wie etwa Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer fürchtet. „Robotaxen fahren in China seit 3 Jahren in großer Zahl. Bis Musk damit in den Markt kommt werden sie in allen großen Städten in China unterwegs sein. Also in China hat Musk keine Chance.“ Auch für die USA sieht er angesichts des zehnjährigen Vorsprungs von Technologieführer Waymo keine Chancen.

Ein Lenkrad gibt es nicht Foto: Tesla Motors

Holger Holzer/SP-X