Autobahn GmbH elektrifiziert Betriebsflotte – Infrastruktur-Ausbau

SP-X/Köln. Nicht nur die Autobahnnutzer, auch die Autobahnmeistereien sollen künftig elektrisch fahren. Die Autobahn GmbH des Bundes startet mit der Errichtung von Ladeinfrastruktur für ihre Betriebsflotte. Partner ist die Heidelberg-Tochter Amperfied, die sowohl AC- als auch DC-Ladepunkte installieren soll. Der Ausbau an den eigenen Standorten erfolgt unabhängig vom Ausbau der Infrastruktur an Raststätten und -plätzen. Zuletzt hatte die Autobahn-Gesellschaft den Zuschlag für rund 1.000 Ladepunkte an unbewirtschafteten Parkplätzen längs der Hauptverkehrsrouten erteilt. Zu den Betreibern zählen Fastned, E.ON, die Bietergemeinschaft Autostrom Nord und TotalEnergies.

Heidelberg-Tochter Amperfied rüstet die Standorte der Autobahn GmbH mit Ladetechnik aus Foto: Amperfied

Holger Holzer/SP-X