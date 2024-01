Auto- und Wohnwelten sollen verschmelzen – Hyundai/Kia kooperiert mit Samsung

Samsungs IoT-Plattform SmartThings soll künftig in Autos von Kia und Hyundai integrierbar sein Foto: Hyundai/Kia

SP-X/Seoul. Die koreanischen Autobauer Kia und Hyundai sowie der ebenfalls in Korea ansässige Tech-Konzern Samsung wollen künftig gemeinsam an Lösungen arbeiten, die ein stärkere Verschmelzung von Mobilitäts- und Wohnwelten erlauben. Nutzer von Fahrzeugen der Marken Kia und Hyundai sollen somit künftig etwa Haushaltsgeräte per Touch- und Sprachbefehl über die Infotainmentsysteme ihrer Fahrzeuge fernbedienen können. Umgekehrt sollen über KI-Lautsprecher, Fernsehgeräte oder Smartphone-Apps Fahrzeugfunktionen fernsteuerbar sein. Die koreanischen Konzerne wollen dazu eine Integration von im Fahrzeug vorhandener Konnektivitätstechnik mit Samsungs IoT-Plattform SmartThings vorantreiben und diese Lösungen künftig auf internationalen Märkten anbieten.

Mario Hommen/SP-X