Auto trifft Aero – Hyundai Flugtaxi Supernal

SP-X/Las Vegas. Hyundais Flugzeugableger Supernal zeigt auf der CES 2024 in Las Vegas das weiterentwickelte Konzept eines elektrisch angetriebenen Senkrechtstarters (eVTOL) für bis zu 5 Personen. Das Kleinflugzeug wurde gemeinsam mit den Automobildesignern von Hyundai entworfen und soll in Zukunft als Lufttaxi in Ballungsräumen als klimaschonende Alternative eingesetzt werden.

Der S-A2 ist ein Flugzeug mit V-Leitwerk, das für eine Reisegeschwindigkeit von 120 Meilen pro Stunde in einer Höhe von 1.500 Fuß ausgelegt ist, typische Anforderungen an Hubschrauber im Einsatz in Metropol-Regionen. Er verfügt über einen rein elektrischen Antrieb mit acht Rotoren. Die vollständig kippbaren Propeller treiben das Fluggefährt sowohl in der vertikalen Auftriebs- als auch in der horizontalen Flugphase an. Der Vorteil: Das Supernal-Flugzeug soll so leise sein wie ein Geschirrspüler: 65 dB in der vertikalen Start- und Landephase und 45 dB in der horizontalen Flugphase.

Leise und komfortabel soll auch der Flug an Bord der Maschine sein. Unterschiedliche Farbpaletten und Materialien grenzen den Piloten- und Passagierbereich voneinander ab. Energie- und schallabsorbierende Komponenten sind minimalistisch in die Sitzrahmen integriert und tragen zum klaren Gesamtdesign bei. Marktstart für das futuristische Flugzeug soll 2028 sein.

Alexander Sellei/SP-X