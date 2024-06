Außerhalb der EM-Regionen bleibt es ruhig – ADAC-Stauprognose

Noch sind nur in fünf Bundesländern Ferien. Auf bestimmten Strecken kann es am Wochenende trotzdem zu Staus kommen.

SP-X/München. Die Sommerreise-Saison fängt langsam an. Große Behinderungen sind nach Prognosen des ADAC am letzten Juni-Wochenende aber noch nicht zu erwarten, da mit Niedersachen, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erst in fünf Bundesländern Sommerferien sind. Trotzdem kann es vor allem auf den Fernstraßen Richtung Nord- und Ostsee zu Staus kommen. Viel Verkehr auf Straßen und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist zudem rund um die Austragungsorte der Fußball-Europameisterschaft zu erwarten, vor allem in den am Wochenende betroffenen Städten Berlin, Gelsenkirchen, Dortmund und Köln.

In Bayern müssen Autofahrer darüber hinaus mit ungewohntem Lkw-Verkehr rechnen, da die Landesregierung im Rahmen von Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe das Wochenend-Fahrverbot aufgehoben hat. Noch einmal deutlich voller werden die Straßen voraussichtlich ab dem 8. Juli, wenn mit Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Bundesland in die Ferien startet.

