Ausgezeichnetes für kleines Geld – Modellauto-Oscars 2023

Der Porsche 911 (992) von Schuco kostet grade mal 12 Euro Foto: Delius Klasing Verlag

SP-X/Bielefeld. Das beste Modellauto des Jahres ist der 1981er Porsche 953 K4 DRM von Werk83. Der knapp 70 Euro teure Rennwagen im Maßstab 1:18 hat nun die Auszeichnung „Supermodell des Jahres 2023“ erhalten. Insgesamt wurden bei der diesjährigen „Modellauto-Oscar“-Verleihung im Automuseum Loh-Collection 28 Sammlerstücke und Spielzeugmodelle von den Lesern der Zeitschrift „Modell Fahrzeug“ prämiert. Teuerstes Fahrzeug im Siegerfeld war der Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut von Le Grand im Maßstab 1:8 für 1.200 Euro, günstigster Preisträger Porsche 911 (992) von Schuco in 1:87, der im Handel für ein Hundertstel dieses Betrags zu haben ist. Beide Modelle sind allerdings locker im Budget der durchschnittlichen Leser des Magazins aus dem Delius Klasing-Verlags: Einer Befragung zufolge geben sie pro Jahr 2.319,44 Euro für ihr Hobby aus.

Die Vespa PX von Schuco in 1:10 siegte bei den Zweirädern Foto: Delius Klasing Verlag

Zu den weiteren Preisträgern 2023 zählten unter anderem der DTM-Rennwagen BMW M4 GT3 von Minichamps und CK-Modelcars in 1:18, der Maserati MC20 in einer ferngesteuerten Variante von Revell in 1:24, die Vespa PX von Schuco in 1:10 und der Fendt Traktor 1050 Vario in 1:32 von Wiking.

Der Fendt Traktor 1050 Vario in 1:32 erhielt ebenfalls eine Auszeichnung Foto: Delius Klasing Verlag

Holger Holzer/SP-X