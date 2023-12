Aus dem Schatten ins Licht – Neue Luxusmarke Allesley

HPL Prototypes baut unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit seit über 25 Jahren Konzeptfahrzeuge für große Autohersteller. Jetzt will die kleine Manufaktur aus Coventry sich ultimativen Luxusmarke küren.

2024 will Allesley ein erstes Auto präsentieren. Ein Teaser deutet bereits auf dessen Form hin Foto: Allesley

SP-X/Coventry. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Autos häufig arbeitsteilig produziert: Während Autohersteller Chassis und Antrieb beisteuerten, waren für Aufbau und Innenraum oft Karosseriebauer verantwortlich, die zudem in manufakturartigen Herstellungsprozessen den meist betuchten Kunden individuelle Wünsche erfüllen konnten. Diese Tradition will nun die im englischen Coventry neugegründete Firma Allesley wiederbeleben und sich in Zukunft als ultra-luxuriöse Automarke positionieren.

Allesley will sich seine langjährige Expertise beim Bau von Konzeptfahrzeugen zu Nuzte machen Foto: Allesley

Allesley blickt auf eine langjährige Erfahrung im Fahrzeugbau zurück, denn hinter der Neugründung steckt die Firma HPL Prototypes, die seit 25 Jahren als Dienstleister für bekannte Autohersteller Konzeptfahrzeuge realisiert. Diese Expertise und Handwerkskunst soll nun auch in den Bau exklusiver Umbauten fließen, die technisch auf Serienfahrzeugen basieren. Laut Allesley steigt weltweit das Interesse an besonders individuell gestalteten und im Detail luxuriös verfeinerten Fahrzeugen. Neben Einzelstücken sind auch Serienmodelle in sehr kleiner Stückzahl denkbar.

Kunden könnten sowohl Hersteller von Luxusautos sein, die ihr Produktangebot für das oberste Prozent ihres Kundenstamms aufwerten wollen, oder Privatpersonen, die ihre Sammlung um ein ultimatives Traumauto erweitern möchten. Die individuellen Autos für Privatkunden sollen unabhängig von den Autoherstellern angefertigt werden.

Jährlich will Allesley lediglich eine Handvoll Fahrzeuge anfertigten. Wie diese aussehen könnten, soll ein für 2024 angekündigtes Konzeptauto, ein Luxus-SUV, verdeutlichen.

