Aufgepeppter Abschied – Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+

Die A-Klasse steht vor dem Aus. Zum Abschied gibt es das Top-Modell der Baureihe noch einmal in einer besonders extrovertierten Variante.

Zum Abschied gibt es das Top-Modell der A-Klasse noch einmal in einer besonders extrovertierten Variante Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Affalterbach. Mercedes-AMG verabschiedet den Kompaktsportler A 45 S 4Matic+ im März mit einem optisch aufgerüsteten Sondermodell langsam in die Rente. Kennzeichen der „Limited Edition“ ist eine Folierung in Grün, verziert mit Rallye-Streifen und Modellbezeichnung. Dazu kommen mattschwarze 19-Zoll-Schmiederäder mit gelben Zierelementen, schwarz glänzende Bremssättel und ein Tankdeckel mit AMG-Logo. An Sportsitze und Lederlenkrad finden sich gelbe Nähte, verschiedene Plaketten und Schriftzüge sollen das Cockpit weiter aufwerten. Unverändert bleiben der 310 kW/421 PS starke 2,0-Liter-Turbobenziner und der Allradantrieb mit radselektiver Kraftverteilung. Der Preis für das Editions-Paket beträgt 14.300 Euro, das Grundfahrzeug ist für rund 74.000 Euro zu haben.

Verfügbar ist das Sondermodell bis zum wahrscheinlichen Auslaufen der stärksten A-Klasse-Variante zum Jahresende 2024. Auch die übrigen Varianten des Kompaktmodells dürften bald aus dem Programm fliegen, bevor Ende 2025 mit dem elektrischen CLA ein preislich deutlich höher positionierter Nachfolger Premiere feiert.

Holger Holzer/SP-X