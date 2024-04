Auf hohem Niveau – Grafik: Benzinpreise in Europa

Anzeige

SP-X/Köln. Tanken ist europaweit teuer. Um einen 60-Liter-Tank mit Super-Benzin zu füllen, mussten die Dänen zum Stichtag 28.3.2024 am tiefsten in die Tasche greifen und 124 Euro bezahlen. In den Niederlanden wurden für die Tankfüllung 122 Euro fällig, in Griechenland waren es 116 Euro. Wie die Statista-Grafik auf Datenbasis einer ADAC-Preiserhebung zeigt, fiel die Tankrechnung in Kroatien mit 93 Euro sowie in Tschechien und Polen mit jeweils 91 Euro am günstigsten aus. Deutsche Autofahrer lagen mit 109 Euro im Mittelfeld. Setzt man jedoch die Beträge in Relation zum durchschnittlichen Nettostundenlohn des jeweiligen Landes kommen die Schweizer am besten weg. Sie arbeiten für die 115 Euro teure Tankfüllung 4,7 Stunden. Die Griechen müssen dagegen den Lohn von 12,4 Stunden zum Betanken eines 60-Liter-Tanks aufwenden. Bei den Kroaten sind es 11,6 Stunden, bei den Deutschen 6,5 Stunden.

Elfriede Munsch/SP-X