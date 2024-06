Auf dem Beifahrersitz durch die grüne Hölle – Renntaxi von Genesis

Ab Juli bietet Genesis schnelle Runden über den Nürburgring an. Die Erfahrungen mit den drei Renntaxis sollen in die Serienentwicklung einfließen.

Anzeige

SP-X/Nürburgring. Fällt der Name „Nordschleife“, geht’s rund am Stammtisch. Sofort fallen Begriffe wie Bergwerk, Fuchsröhre oder Karussell. In der Regel hat jeder etwas mehr oder weniger Gewichtiges beitragen. Mitreden kann aber nur, wer mindestens eine, besser mehrere schnelle Runden durch die „grüne Hölle“ gerast ist. Nun hat’s nicht jeder so mit der Übersicht auf einer Rennpiste. Und sich auf den für Hinz und Kunz angebotenen „Touristenfahrten“ mit dem eigenen Pkw zwischen übermotivierte Pseudo-Rennfahrer oder Kamikaze-Motorradpiloten zu wagen, ist auch nicht jedermanns Ding.

Ab Juli bietet Genesis schnelle Runden über den Nürburgring an Foto: Genesis

Dafür gibt’s die Renntaxis. Der Name ist Programm. Im hochpotenten Sportwagen und mit einem erfahrenen Piloten am Steuer, der jeden Meter des 20,8 Kilometer langen Kurs kennt, ist der Adrenalinausstoß garantiert. Seit kurzem mischen sich sogar Modelle von Hyundai unter die sonst üblichen Porsche 911, Mercedes-AMG GT oder M-Modelle von BMW. Für 119 Euro kann man eine schnelle Runde im 250 PS starken i30 N oder im E-Auto Ioniq 5 N mit 650 PS unter der Haube erleben.

Die drei G70 sind aber nur der Auftakt Genesis-Auftritt auf dem Ring Foto: Genesis

Von Juli bis November nutzt auch die Konzernschwester Genesis den Nürburgring, um zu zeigen, welches Potenzial in den koreanischen Modellen steckt. Als Basis dient die Limousine G70 im Format eines Audi A4 oder BMW 3er. Allerdings nicht mit dem 245 PS starken Standardmotor, sondern mit einem 3.3 V6, der rund 370 PS mobilisiert. Der Motor wird in Europa nicht angeboten, weshalb Genesis drei koreanische Fahrzeuge nach Deutschland schickte. Für den Einsatz auf dem Ring wurden sie im Technikzentrum von Hyundai Motor Europe (HMETC) in Rüsselsheim aufwendig umgerüstet. Einzelabnahmen brachten die Straßenzulassung als Voraussetzung, dass der G70 als Renntaxi zugelassen wird. „Am Antrieb haben wir nichts verändert, die Leistung reicht völlig. Auf der Döttinger Höhe wurden 260 km/h gemessen“, sagt Alexander Eichler. Der Fahrwerksspezialist und Teamleiter des HMTEC verantwortet das Nürburgring-Projekt von Genesis und machte den G70 fit für die Rennstrecke.

Die 119 Euro pro Person beziehungsweise 180 Euro, wenn man alle drei Sitze bucht, sollen für wohltätige Zwecke gespendet werden Foto: Genesis

Vor allem am Fahrwerk haben die Ingenieure Hand angelegt. Besser gekühlte Bremsen, steifere Lager, ein strafferes, tiefer gelegtes KW-Fahrwerk und breitere Michelin-Pilot-Sport-4S-Reifen auf Schmiederädern bilden die Basis für schnelle Runden auf dem 20,8 Kilometer langen Rundkurs. Die Erfahrungen auf dem Ring sollen in die Produktentwicklung einfließen.

Im hochpotenten Sportwagen und mit einem erfahrenen Piloten am Steuer, der jeden Meter des 20,8 Kilometer langen Kurs kennt, ist der Adrenalinausstoß garantiert Foto: Genesis

Die drei G70 sind aber nur der Auftakt Genesis-Auftritt auf dem Ring. Sobald die neue Submarke Magma mit dem GV60 auf dem Markt ist, können sich Rennbegeisterte auch auf dem Beifahrersitz des knapp 500 PS starken Elektro-SUV in die grüne Hölle wagen. Optisch hat der GV60 Magma wenig mit dem Serienmodell zu tun. Breite Kotflügel und integrierte Radhaus-Auslässe, Spoiler rundum oder Schalensitze mit stylisch abgesteppten Polstern sind nur einiger der Gimmicks, mit denen sich die Magma-Modelle von der Serie absetzen.

Als Geschäftsmodell sieht Genesis das Renntaxi-Angebot nicht. Die 119 Euro pro Person beziehungsweise 180 Euro, wenn man alle drei Sitze bucht, sollen für wohltätige Zwecke gespendet werden.

Hanno Boblenz/SP-X