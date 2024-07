Auch mit 136 PS – Fiat 600 Hybrid

Anzeige

SP-X/Rüsselsheim. Fiat erweitert das Motorenangebot seines Kleinwagens 600 um eine Mildhybrid-Version mit 100 kW/136 PS. Diese ist ab 26.500 Euro zu haben, kostet damit 1.500 Euro mehr als die Variante mit 74 kW/100 PS. Der 136 PS-Mildhybrid beschleunigt in 8,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit ist mit 200 km/h angegeben. Den Durchschnittsverbrauch gibt Fiat mit Werten zwischen 4,5 und 5,5 Litern an. Beide Mildhybrid-Motorisierungen sind neben der namenslosen Basis in der Komfortlinie „La Prima“ (ab 30.000 bzw.31.500 Euro) sowie als Sondermodell zum Unternehmensjubiläum „125 Jahre Fiat“ (ab 29.000 bzw. 30.500 Euro) erhältlich.

Fiat erweitert das Motorenangebot seines Kleinwagens 600 um eine Mildhybrid-Version mit 100 kW/136 PS Foto: Fiat_Stellantis

Außerdem bietet Fiat den 600 als Stromer an. Der 115 kW/156 PS starke 600e verfügt über einen 54 kWh großen Akku und kommt rund 400 Kilometer weit. Die Preisliste startet ab 36.500 Euro.

Elfriede Munsch/SP-X