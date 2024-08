Auch der Kombi fährt nun teilelektrisch – BMW M5 Touring

BMW bietet den M5 auch als Kombi an

BMW bietet den M5 auch als Kombi an Foto: BMW

SP-X/München. BMW bietet den M5 nun auch als Kombi an. Wie in der Limousine übernimmt auch im „Touring“ ein Plug-in-Hybrid mit 535 kW/727 PS Gesamtleistung den Antrieb, rein elektrisch sind je nach Ausstattung 61 bis 67 Kilometer möglich. Allradantrieb und Achtgangautomatik sind wie auch schon im Vorgänger immer an Bord.

In Sachen Fahrwerk verfügt der M5 Touring wie gewohnt über zahlreiche Verstärkungen gegenüber dem normalen Kombi, erstmals ist eine Hinterachslenkung montiert. Beim Karosserie-Design legt der Kombi die bislang gewohnte Zurückhaltung ab und protzt mit Breitbau, aggressiver Frontschürze und einem auffallenden Diffusor am Heck.

Die Preise für den M5 Touring starten bei 146.000 Euro. Damit ist der Kombi exakt 2.000 Euro teurer als die Limousine.

Holger Holzer/SP-X