Aral klar vor Shell und Total – Grafik: Tankstellen in Deutschland

Die großen Mineralölkonzerne dominieren den Tankstellenmarkt Foto: Statista

SP-X/Köln. Aral bleibt Markführer bei Tankstellen in Deutschland. Zwar ist die Zahl der Standorte 2023 gegenüber dem Vorjahr um 19 auf 2.266 gesunken, der Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Shell (1.947 Tankstellen) bleibt jedoch groß, wie aus Daten von Statista hervorgeht. Auf dem dritten Platz rangiert Total mit 1.157 Betrieben. In der Top Ten finden sich zudem Esso, Avia, Jet, Orlen, Eni, HEM-Tamoil und OMV. Größte Einzelgruppe insgesamt sind aber die freien Tankstellen, von denen es aktuell 2.766 gibt.

Insgesamt waren 2023 in Deutschland 14.093 Tankstellen aktiv. In Europa toppt das lediglich Italien, wo es mehr als 21.000 gibt, allerdings in vielen Fällen sehr kleine Betriebe. Hochzeit der Tankstelle in Deutschland waren die 1960er- und 1970er-Jahre, als es über 40.000 Standorte gab.

Holger Holzer/SP-X